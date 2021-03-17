«ПСЖ» разгромил лидера лиги 1 «Лилль» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

«ПСЖ» разгромил «Лилль» в матче 1/8 финала Кубка Франции — 3:0. Дубль оформил Кильян Мбаппе, еще один мяч провел Мауро Икарди.

«ПСЖ» стал первым четвертьфиналистом турнира. «Лилль» лидирует в таблице чемпионата страны.

Кубок Франции

1/8 финала

«ПСЖ» — «Лилль» — 3:0 (2:0)

Голы: Икарди, 9 (1:0). Мбаппе, 41 — с пенальти (2:0). Мбаппе, 90+3 (3:0).

Нереализованный пенальти: Юсуф Языджи, 78 (вратарь)

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава, Маркиньюс, Диалло, Дагба (Флоренци, 18), Гей (Данилу Перейра, 69), Рафинья (Верратти, 69), Паредес, Ди Мария, Икарди (Мбаппе, 39), Кин (Дракслер, 79).

«Лилль»: Меньян, Зеки Челик (Пье, 74), Тиагу Джало, Брадарич, Ботман, Шека (Андре, 62), Юсуф Языджи, Сумаре, Бурак Йылмаз (Давид, 46), Араужу (Иконе, 74), Веа (Бамба, 62).

Предупреждения: Рафинья, 3. Брадарич, 18. Тиагу Джало, 40. Шека, 44. Гей, 64. Мбаппе, 77. Иконе, 80.

Судья: Делажо.

17 марта. Париж. Стадион «Парк де Пренс».