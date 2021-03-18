Клубы чемпионата Франции не собираются отпускать игроков в сборные за пределы ЕС

Клубы французских лиги 1 и лиги 2 единогласно проголосовали за то, чтобы не отпускать игроков в сборные команды за пределы Европейского Союза и Европейской экономической зоны, сообщает Профессиональная футбольная лига Франции 17 марта.

Такое решение скажется на африканских сборных, многие представители которых играют во Франции. Ранее из-за коронавируса были перенесены отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке. Запрет связан с тем, что после возвращения футболистам пришлось бы пребывать на карантине.