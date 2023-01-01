«ПСЖ» интересуется нападающим «Наполи» Осимхеном

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен находится в сфере «ПСЖ», сообщает Le10Sport.

Парижский клуб в настоящий момент рассматривает вариант с подписанием 24-летнего нигерийца.

Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи в 14 матчах за неаполитанцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 70 миллионов евро.