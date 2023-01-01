Гол Головина принес «Монако» победу над «Брестом»
«Монако» на своем поле победил «Брест» со счетом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Франции.
Автором победного мяча стал российский полузащитник Александр Головин, который отличился на 55-й минуте встречи.
Таким образом, россиянин делает результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции.
Головин вышел в основном составе и был заменен на 79-й минуте матча.
«Монако» выиграл четыре из последних пяти матчей: команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.
«Брест» остается на 17-й строчке в лиге 1 (13 очков).
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|
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|Марсель
|16
|10
|3
|3
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|
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|16
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|
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|
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|
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|
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|6
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|
10
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|20
|
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|16
|5
|4
|7
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|19
|
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|Монпелье
|16
|5
|2
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|26-29
|17
|
13
|Тулуза
|16
|4
|4
|8
|21-33
|16
|
14
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
15
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
18
|Брест
|16
|3
|4
|9
|18-32
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
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|18-28
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|
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|2
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|15-35
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|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|- : -
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|- : -
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|- : -
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|- : -
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|13
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2
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