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Сегодня, 18:21

Головин делает результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото ФК «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

Таким образом, россиянин делает результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции.

В предыдущих матчах против «Осера» и «Марселя» он делал голевые передачи. А да этого забил по голу в ворота «Тулузы» и «Анже».

Всего на счету Головина 4 гола и 4 передачи в 16 матчах лиги 1.

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
0
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Головин забил гол за «Монако» в матче с «Брестом»
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
10
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
11
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
12
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
13
 Тулуза 16 4 4 8 21-33 16
14
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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1.01 17:00
Анже – Лорьян
 - : -
1.01 17:00
Монако – Брест
 - : -
1.01 17:00
Нант – Осер
 - : -
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 - : -
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 - : -
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 - : -
2.01 21:00
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Ренн – Ницца
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 13
Неймар

Неймар

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Лорьян

 10
П
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Лионель Месси

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 10
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Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

 7
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Эммануэль Агбаду

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Реймс

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