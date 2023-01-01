Головин делает результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

Таким образом, россиянин делает результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции.

В предыдущих матчах против «Осера» и «Марселя» он делал голевые передачи. А да этого забил по голу в ворота «Тулузы» и «Анже».

Всего на счету Головина 4 гола и 4 передачи в 16 матчах лиги 1.