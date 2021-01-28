«ПСЖ» готов продать Мбаппе, если он откажется от нового контракта

«ПСЖ» готов продать нападающего Килиана Мбаппе, если он откажется продлевать контракт с командой, сообщает Marca.

По данным источника, в клубе переживают, что через год француз сможет уйти бесплатно, на правах свободного агента. «ПСЖ» уже предложил игроку новый контракт с улучшенными условиями, но Мбаппе не спешит подписывать соглашение. Форвардом интересуются «Реал» и «Ливерпуль».

Нынешний контракт 22-летнего игрока рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.