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«ПСЖ» готов продать Мбаппе, если он откажется от нового контракта

19:39
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«ПСЖ» готов продать нападающего Килиана Мбаппе, если он откажется продлевать контракт с командой, сообщает Marca.

По данным источника, в клубе переживают, что через год француз сможет уйти бесплатно, на правах свободного агента. «ПСЖ» уже предложил игроку новый контракт с улучшенными условиями, но Мбаппе не спешит подписывать соглашение. Форвардом интересуются «Реал» и «Ливерпуль».

Нынешний контракт 22-летнего игрока рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

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