Камавинга собирается продлить контракт с «Ренном»

Полузащитник «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинга намекнул на возможное продление контракта с клубом, сообщает L'Eqipe.

На пресс-конференции «Ренна» за два дня до матча 22-го тура чемпионата Франции журналисты спросили 18-летнего футболиста о том, может ли он остаться в клубе. Полузащитник с улыбкой ответил: «Да».

В нынешнем сезоне Камавинга провел 23 матча за «Ренн» и сборную Франции и забил два мяча. Transfermarkt оценивает хавбека в 60 миллионов евро.