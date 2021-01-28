Камавинга собирается продлить контракт с «Ренном»
18:45
Полузащитник «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинга намекнул на возможное продление контракта с клубом, сообщает L'Eqipe.
На пресс-конференции «Ренна» за два дня до матча 22-го тура чемпионата Франции журналисты спросили 18-летнего футболиста о том, может ли он остаться в клубе. Полузащитник с улыбкой ответил: «Да».
В нынешнем сезоне Камавинга провел 23 матча за «Ренн» и сборную Франции и забил два мяча. Transfermarkt оценивает хавбека в 60 миллионов евро.
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