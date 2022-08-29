«ПСЖ» следит за ситуацией Канте в «Челси». Контракт хавбека истекает летом 2023 года

«ПСЖ» хочет заполучить полузащитника «Челси» Нголо Канте, утверждает The Times.

Парижане следят за ситуацией с контрактом футболиста «Челси». Соглашение рассчитано до лета 2023 года, и уже зимой с 31-летним хавбеком можно будет вести с игроком переговоры.

«ПСЖ» давно хочет подписать француза и предпринимал такую попытку в 2018 году.

В этом сезоне полузащитника успел провести в АПЛ 2 матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.