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«ПСЖ» следит за ситуацией Канте в «Челси». Контракт хавбека истекает летом 2023 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет заполучить полузащитника «Челси» Нголо Канте, утверждает The Times.

Парижане следят за ситуацией с контрактом футболиста «Челси». Соглашение рассчитано до лета 2023 года, и уже зимой с 31-летним хавбеком можно будет вести с игроком переговоры.

«ПСЖ» давно хочет подписать француза и предпринимал такую попытку в 2018 году.

В этом сезоне полузащитника успел провести в АПЛ 2 матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.

Н`Голо Канте
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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