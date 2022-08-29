Полузащитник «Монако» Диоп перешел в «Ниццу»
Полузащитник «Монако» Софьян Диоп перешел в «Ниццу», информирует сайт французского клуба.
Ранее французские СМИ сообщали, что сумма сделки составит 18 миллионов евро.
22-летний Диоп перешел в «Монако» из «Ренна» в 2018 году. Позже клуб на сезон отдавал игрока в аренду в «Сошо».
С тех пор он провел 105 матчей в составе «Монако». На его счету 17 голов и 9 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ланс
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|
3
|ПСЖ
|4
|3
|1
|0
|18-4
|10
|
4
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|9-10
|7
|
5
|Лион
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Лорьян
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
7
|Осер
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|
8
|Клермон Фут
|4
|2
|0
|2
|6-9
|6
|
9
|Монпелье
|4
|2
|0
|2
|13-9
|6
|
10
|Нант
|4
|1
|2
|1
|5-4
|5
|
11
|Монако
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|7-6
|5
|
13
|Брест
|4
|1
|1
|2
|6-12
|4
|
14
|Ренн
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
15
|Труа
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
16
|Страсбур
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
17
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|
18
|Реймс
|4
|0
|2
|2
|5-10
|2
|
19
|Анже
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
20
|Аяччо
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.08
|20:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|31.08
|20:00
|
Лион – Осер
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монако – Труа
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Аяччо
|- : -
|31.08
|20:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|- : -
|31.08
|22:00
|
Лилль – Ницца
|- : -
|31.08
|22:00
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ренн – Брест
|- : -
|31.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|4
|
|
Тете
Лион
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Юсеф Белаили
Брест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|3
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|3
|1
|1
Новости