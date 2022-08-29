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29 августа, 23:14

Полузащитник «Монако» Диоп перешел в «Ниццу»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Софьян Диоп.
Фото ФК &quot;Монако&quot;.

Полузащитник «Монако» Софьян Диоп перешел в «Ниццу», информирует сайт французского клуба.

Ранее французские СМИ сообщали, что сумма сделки составит 18 миллионов евро.

22-летний Диоп перешел в «Монако» из «Ренна» в 2018 году. Позже клуб на сезон отдавал игрока в аренду в «Сошо».

С тех пор он провел 105 матчей в составе «Монако». На его счету 17 голов и 9 голевых передач.

ФК Монако
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