Полузащитник «Монако» Диоп перешел в «Ниццу»

Полузащитник «Монако» Софьян Диоп перешел в «Ниццу», информирует сайт французского клуба.

Ранее французские СМИ сообщали, что сумма сделки составит 18 миллионов евро.

22-летний Диоп перешел в «Монако» из «Ренна» в 2018 году. Позже клуб на сезон отдавал игрока в аренду в «Сошо».

С тех пор он провел 105 матчей в составе «Монако». На его счету 17 голов и 9 голевых передач.