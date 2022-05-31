«ПСЖ» готов платить Зидану 25 миллионов евро в год

Зинедин Зидан остается основным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ». Французский клуб готов платить специалисту 25 миллионов евро в год, утверждает журналист Адриен Гренье в Twitter.

Срок действия контракта Маурисио Почеттино, который сейчас работает с «ПСЖ», истекает летом 2023 года. Однако французский клуб намерен расстаться с аргентинским специалистом.

«ПСЖ» в минувшем сезоне занял первое место в лиге 1, вылетел в 1/8 Кубка Франции и не смог пройти мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

49-летний Зидан находится без работы с лета 2021 года. В своей тренерской карьере француз тренировал лишь мадридский «Реал» с 2016 по 2021 год (с перерывами). Вместе с Зиданом «сливочные» выиграли 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.