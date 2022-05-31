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Сегодня, 16:53

«ПСЖ» готов платить Зидану 25 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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Зинедин Зидан остается основным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ». Французский клуб готов платить специалисту 25 миллионов евро в год, утверждает журналист Адриен Гренье в Twitter.

Срок действия контракта Маурисио Почеттино, который сейчас работает с «ПСЖ», истекает летом 2023 года. Однако французский клуб намерен расстаться с аргентинским специалистом.

«ПСЖ» в минувшем сезоне занял первое место в лиге 1, вылетел в 1/8 Кубка Франции и не смог пройти мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

49-летний Зидан находится без работы с лета 2021 года. В своей тренерской карьере француз тренировал лишь мадридский «Реал» с 2016 по 2021 год (с перерывами). Вместе с Зиданом «сливочные» выиграли 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.

Зинедин Зидан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
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21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
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21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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