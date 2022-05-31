Тренер сборной Аргентины: «Сейчас Месси гораздо сильнее как игрок, чем раньше»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Лионеле Месси. По его мнению, сейчас 34-летний аргентинец понимает игру лучше, чем раньше.

«Сейчас у Месси больше опыта, — приводит слова Скалони Ole. — Лионель очень умный парень. Он добился большого прогресса с футбольной точки зрения. По моему мнению, сейчас Месси гораздо сильнее как игрок, чем раньше. Раньше Лионель впечатлял... Пасовал кому хотел и делал с мячом все. Сейчас Месси гораздо лучше понимает игру. Взросление важно для каждого человека».

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.