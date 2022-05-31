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Сегодня, 22:08

Аксель Витсель может продолжить карьеру в «Марселе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перебраться во французскую лигу 1, сообщает Foot Mercato.

Бельгиец в скором времени станет свободным агентом, поскольку «Боруссия» решила не продлевать его истекающий контракт. В переговоры с Витселем уже вступил французский «Марсель».

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему хавбеку со стороны клубов английской премьер-лиги.

Витсель выступал за немецкий клуб с 2018 года. В Германии он выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Аксель Витсель
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Марсель
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Анже – Монпелье
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Марсель – Страсбур
 4 : 0
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Нант – Сент-Этьен
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ПСЖ – Метц
 5 : 0
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Реймс – Ницца
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ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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Лион

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ПСЖ

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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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 34 2 5
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