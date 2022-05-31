Аксель Витсель может продолжить карьеру в «Марселе»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перебраться во французскую лигу 1, сообщает Foot Mercato.

Бельгиец в скором времени станет свободным агентом, поскольку «Боруссия» решила не продлевать его истекающий контракт. В переговоры с Витселем уже вступил французский «Марсель».

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему хавбеку со стороны клубов английской премьер-лиги.

Витсель выступал за немецкий клуб с 2018 года. В Германии он выиграл Кубок и Суперкубок страны.