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Сегодня, 10:16

«ПСЖ» готов купить Сона за 80 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане готовы заплатить за трансфер 30-летнего игрока 80 миллионов евро. В переходе Сона заинтересован президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Он планирует встретиться с игроком во время чемпионата мира в Катаре, сообщает El Nacional.

По данным издания, форвард не будет продлевать свой контракт с «Тоттенхэмом», истекающий в 2025 году.

Сообщалось, что игроком также интересуется «Реал», однако мадридский клуб вряд ли сможет подписать форварда.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 19 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

Сон Хын Мин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
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 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
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 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
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 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
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