«ПСЖ» готов купить Сона за 80 миллионов евро

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане готовы заплатить за трансфер 30-летнего игрока 80 миллионов евро. В переходе Сона заинтересован президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Он планирует встретиться с игроком во время чемпионата мира в Катаре, сообщает El Nacional.

По данным издания, форвард не будет продлевать свой контракт с «Тоттенхэмом», истекающий в 2025 году.

Сообщалось, что игроком также интересуется «Реал», однако мадридский клуб вряд ли сможет подписать форварда.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 19 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.