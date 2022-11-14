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Сегодня, 20:29

Вратарь «ПСЖ» Рико спугнул грабителя из своей квартиры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико отпугнул грабителя, проникшего в его квартиру, сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболист столкнулся со злоумышленником в своей квартире недалеко от Елисейских Полей. Вратарь оттолкнул грабителя, после чего преступник убежал, оставив добычу. Позже было возбуждено уголовное дело о попытке ограбления со взломом. Отмечается, что из квартиры футболиста ничего не пропало.

В прошлом сезоне Рико выступал за «Мальорку» на правах арены. В нынешнем году вратарь еще не принимал участия в матчах «ПСЖ».

После 15 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-sergio-rico-fait-fuir-un-cambrioleur-a-son-domicile_AV-202211140466.html
Серхио Рико
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
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 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Клермон Фут – Лилль
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Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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