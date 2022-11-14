Вратарь «ПСЖ» Рико спугнул грабителя из своей квартиры

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико отпугнул грабителя, проникшего в его квартиру, сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболист столкнулся со злоумышленником в своей квартире недалеко от Елисейских Полей. Вратарь оттолкнул грабителя, после чего преступник убежал, оставив добычу. Позже было возбуждено уголовное дело о попытке ограбления со взломом. Отмечается, что из квартиры футболиста ничего не пропало.

В прошлом сезоне Рико выступал за «Мальорку» на правах арены. В нынешнем году вратарь еще не принимал участия в матчах «ПСЖ».

После 15 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко.