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Сегодня, 08:27

«ПСЖ» дал согласие на переход Неймара в «Барселону»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«ПСЖ» дал согласие на переход бразильского нападающего Неймара в «Барселону», сообщает Sport.

По информации источника, «ПСЖ» готов проявить гибкость в переговорах с испанским клубом, чтобы трансфер состоялся.

Ранее информировалось, что саудовский клуб готов заплатить за переход Неймара 200 миллионов евро. Приоритетом футболиста является переход в клуб МЛС.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Контракт форварда с парижанами рассчитан до июня 2025 года.

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