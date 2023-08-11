«ПСЖ» дал согласие на переход Неймара в «Барселону»
«ПСЖ» дал согласие на переход бразильского нападающего Неймара в «Барселону», сообщает Sport.
По информации источника, «ПСЖ» готов проявить гибкость в переговорах с испанским клубом, чтобы трансфер состоялся.
Ранее информировалось, что саудовский клуб готов заплатить за переход Неймара 200 миллионов евро. Приоритетом футболиста является переход в клуб МЛС.
Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Контракт форварда с парижанами рассчитан до июня 2025 года.
Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
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|0
|0
|0-0
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15
|Страсбур
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|0
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|0-0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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|0-0
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18
|Метц
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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