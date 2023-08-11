Лига 1: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата Франции
11 августа, в пятницу, стартует сезон-2023/2024 чемпионата Франции по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 1-го тура лиги 1.
В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях. Смотреть видеотрансляции матчей лиги 1 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».
Расписание и трансляции матчей лиги 1 первого тура (время начала — мск)
11 августа, пятница
22.00. «Ницца» — «Лилль»
Онлайн-трансляция
12 августа, суббота
18.00. «Марсель» — «Реймс»
Онлайн-трансляция
22.00. «ПСЖ» — «Лорьян»
Онлайн-трансляция
13 августа, воскресенье
14.00. «Брест» — «Ланс»
Онлайн-трансляция
16.00. «Клермон Фут» — «Монако»
Онлайн-трансляция
16.00. «Монпелье» — «Гавр»
Онлайн-трансляция
16.00. «Нант» — «Тулуза»
Онлайн-трансляция
18.05. «Ренн» — «Метц»
Онлайн-трансляция
21.45. «Страсбур» — «Лион»
Онлайн-трансляция
Полный календарь чемпионата Франции и турнирная таблица лиги 1 сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -