Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:25

Лига 1: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата Франции

Матч «Ницца» — «Лилль» откроет новый сезон чемпионата Франции 11 августа в 22.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Данилу Перейра.
Данилу Перейра.
Фото AFP

11 августа, в пятницу, стартует сезон-2023/2024 чемпионата Франции по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 1-го тура лиги 1.

В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях. Смотреть видеотрансляции матчей лиги 1 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».

Расписание и трансляции матчей лиги 1 первого тура (время начала — мск)

11 августа, пятница

22.00. «Ницца» — «Лилль»
Онлайн-трансляция

12 августа, суббота

18.00. «Марсель» — «Реймс»
Онлайн-трансляция

22.00. «ПСЖ» — «Лорьян»
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

14.00. «Брест» — «Ланс»
Онлайн-трансляция

16.00. «Клермон Фут» — «Монако»
Онлайн-трансляция

16.00. «Монпелье» — «Гавр»
Онлайн-трансляция

16.00. «Нант» — «Тулуза»
Онлайн-трансляция

18.05. «Ренн» — «Метц»
Онлайн-трансляция

21.45. «Страсбур» — «Лион»
Онлайн-трансляция

Полный календарь чемпионата Франции и турнирная таблица лиги 1 сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

Футбол
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ла лига стартует 11 августа: прогнозы авторов «СЭ» на сезон 2023-2024
В чем секрет долголетия современных футболистов? Рацион Роналду и Венгера, запрет на алкоголь и научная медицина
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Энрике — о будущем Мбаппе: «Клуб превыше всего»
«ПСЖ» написал Мбаппе письмо, в котором указал последствия его бесплатного ухода
Le Parisien: Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ» до окончания контракта летом 2024 года
Постер с Мбаппе убрали со стадиона «ПСЖ»
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи считает Мбаппе предателем
Мбаппе не попадет в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура чемпионата Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энрике — о будущем Мбаппе: «Клуб превыше всего»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 - : -
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости