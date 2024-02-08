«Ницца» разгромила «Монпелье» в Кубке Франции

«Ницца» переиграла «Монпелье» в матче 1/8 финала Кубка Франции — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Стад де ля Моссон» в Монпелье.

В первом тайме гости забили три гола — отличились Юссуф Ндайшимие, Мохамеж Али-Шо и Том Лоше. В начале второй половины Алексис Клод-Морис реализовал пенальти. Хозяевам удалось в концовке отыграть один мяч — защитник Модибо Саньян добил мяч в ворота после того, как Жуниор Ндиайе не реализовал пенальти.

«Валансьен» из второго дивизиона на выезде переиграл любительский «Сен-Прист» благодаря голам Эндрб Юнга и Сирина Дукуре.

«Ле-Пюи», играющий в четвертом дивизионе страны, вырвал победу у «Лаваля» из второй лиги, реализовав пенальти на 4-й добавленной минуте.