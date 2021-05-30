«Нант» сохранил прописку в лиге 1
21:00
«Нант» сохранил место в лиге 1 на следующий сезон. В ответном переходном матче за право выступать в высшем французском дивизионе команда уступила «Тулузе» (0:1). В первой игре команда выиграла 2:1 и по сумме двух матчей одержала победу.
Единственный мяч забил Вакун Байо. В концовке у «Тулузы» был удален Натан Нгуму.
Франция. Переходные матчи за право играть в лиге 1
Ответный матч
«Нант» — «Тулуза» — 0:1 (0:0)
Первый матч — 2:1
30 мая. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено»
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