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Президент «Ренна» болен раком

01:57
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«Ренн» на официальном сайте объявил, что президент клуба Николя Ольвек болен раком. Медицинское обследование было проведено на прошлой неделе.

Поскольку лечение не требует госпитализации, специалист продолжит в полной мере выполнять свои обязанности.

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