«Сент-Этьен» с минимальным счетом победил «Анже»
«Анже» принимал «Сент-Этьен» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.
«Сент-Этьен» набрал 33 очка и отдалился от зоны вылета.
Чемпионат Франции. Лига 1
29-й тур
«Анже» — «Сент-Этьен» — 0:1 (0:0)
Гол: Хазри, 52.
«Анже»: Бернардони, Бамба (Думбья, 57), Траоре, Тома, Мансо, Мангани (Перейра Лаж, 57), Амаду, Фюльжини, Кулибали (Капель, 68), Диони (Шо, 82), Буфаль (Баокен, 68).
«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Трауко, Сиссе, Соу, Юссуф (Муффек, 82), Камара, Аушиш (Будебуз, 60), Хазри (Норден, 82), Буанга (Модест, 90+5), Аби (Монне-Паке, 60).
Предупреждения: Буанга, 54. Аушиш, 59. Фюльжини, 88.
Судья: Мийо (Франция).
13 марта. Анже. Стадион «Раймон Копа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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