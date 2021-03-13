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«Сент-Этьен» с минимальным счетом победил «Анже»

17:06
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«Анже» принимал «Сент-Этьен» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Сент-Этьен» набрал 33 очка и отдалился от зоны вылета.

Чемпионат Франции. Лига 1

29-й тур

«Анже» — «Сент-Этьен» — 0:1 (0:0)

Гол: Хазри, 52.

«Анже»: Бернардони, Бамба (Думбья, 57), Траоре, Тома, Мансо, Мангани (Перейра Лаж, 57), Амаду, Фюльжини, Кулибали (Капель, 68), Диони (Шо, 82), Буфаль (Баокен, 68).

«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Трауко, Сиссе, Соу, Юссуф (Муффек, 82), Камара, Аушиш (Будебуз, 60), Хазри (Норден, 82), Буанга (Модест, 90+5), Аби (Монне-Паке, 60).

Предупреждения: Буанга, 54. Аушиш, 59. Фюльжини, 88.

Судья: Мийо (Франция).

13 марта. Анже. Стадион «Раймон Копа».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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