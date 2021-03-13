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Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» начал переговоры по новому контракту с Дракслером

01:40
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«ПСЖ» впервые начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Юлианом Дракслером, сообщает RMC. Его нынешнее соглашение рассчитано до конца июня 2021 года.

27-летний немец с 2017 года выступает за парижский клуб. В этом сезоне он сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

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