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Президент «ПСЖ» — о зимних трансферах: «Нам никто не нужен, мы должны сохранить состав»

Аль-Хелайфи заявил, что «ПСЖ» никого не будет покупать в зимнее трансферное окно
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ответил на вопрос о возможных зимних трансферах.

«Посмотрим, но я так не думаю. Нам никто не нужен. Мы должны сохранить тот же состав. Я думаю, что мы обрели командный дух и что у нас все хорошо. Гальтье и Кампуш ни о чем не просили, потому что понимают. Мы разговариваем. Я очень уважаю тренера, я очень ценю его, потому что у него очень хорошие человеческие ценности. Он очень хороший тренер», — приводит слова Аль-Хелайфи GFFN.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко в 15 матчах. Также клуб вышел в 1/8 Лиги чемпионов, где встретится с «Баварией».

Источник: GFFN

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Основные источники исследования

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Аргентина 2
Австралия 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
1
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Терем Моффи

Лорьян

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

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