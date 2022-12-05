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Мостовой: «Здорово было бы, если бы Месси вернулся в «Барселону»

Мария Гусева
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о вариантах продолжения карьеры форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Уровень и возраст такого футболиста, как Месси, никогда не упадет. Понятно, что возраст играет роль, он сейчас уже меньше носится, часто «эконом-режим» включает и включается в самые нужные для команды моменты, тогда, когда именно надо. Когда команде плохо, и она не знает, что делать — он включается и забивает, как в крайней игре с Польшей. Про Роналду сейчас такие же активные разговоры: оставаться ему в Европе или ехать зарабатывать на жизнь в Саудовскую Аравию. Куда им зарабатывать? Они с Месси два самых богатых спортсмена в мире, наверное. Поэтому «ПСЖ», «Барселона», «Интер Майами» — неважно, по деньгам ему везде хорошо будут платить.

Здорово было бы, если бы он вернулся в «Барселону». Это была бы очень красивая история. Я до сих пор не могу понять, как они допустили такие финансовые проблемы, что пришлось даже с Месси расстаться. Туда, в родной клуб он может вернуться и сейчас: и после «ПСЖ», и даже после того, как заработает деньги где-то в не самой футбольной стране. Потому что Месси как был величайшим, так он и есть величайший. Он выиграл все, что только есть в футболе, и по несколько раз. «ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу Чемпионов — это тоже интересный вызов для Лионеля", — цитирует Betonmobile Мостового.

Текущий контракт 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитан до лета 2023 года. До перехода нападающего в «ПСЖ» он всю карьеру провел в «Барселоне», которую покинул летом 2021 года в качестве свободного агента.

Источник: Betonmobile.ru
Александр Мостовой
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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