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Президент «ПСЖ»: «У меня вопрос: какова ценность стадиона без «ПСЖ»? Нулевая»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о сложных переговорах с властями Парижа о выкупе стадиона «Парк де Пренс».

«У меня вопрос: какова ценность стадиона без «ПСЖ»? Нулевая. Мэру также стоит спросить, что клуб приносит городу Париж. Если они думают, что мы собираемся инвестировать 500 миллионов евро, мы просто уйдем и построим другой стадион.

Я сказал мэру, что если они не захотят принять наше предложение, мы уйдем. Мы не угрожаем. Мы пожмем друг другу руки, поблагодарим мэра и попрощаемся», — цитирует функционера RMC Sport.

По данным L'Equipe, столичный клуб сделал Парижу предложение в 40 миллионов евро.

По словам людей из окружения компании Qatar Sports Investment, владеющей «ПСЖ», городской департамент оценил стоимость стадиона в 350 миллионов евро. В другом исследовании цифра составляет 200 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
1
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
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28.12 00:00
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28.12 00:00
Брест – Лион
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Клермон Фут – Лилль
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Неймар

ПСЖ

 11
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Терем Моффи

Лорьян

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П
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ПСЖ

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ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

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 5
И К Ж
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