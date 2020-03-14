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Президент «Лиона» призывает отменить сезон во Франции

01:25
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что сезон-2019/20 в чемпионате Франции стоит признать несостоявшимся. Ранее он был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Лучшим решением было бы сказать: «это пустой сезон», чтобы команды, находящиеся внизу таблицы, не обращались к ПФЛ и ФФФ не оспаривать вылет, — цитирует Le Monde Оласа. — Правила предусматривают, что вылетает команда, которая находится внизу в конце сезона. Иначе будет лазейка. Самое логичное, что нужно сделать, это сказать: «Мы все отменяем и начинаем с ситуации в начале этого сезона».

Очевидно, что клубы, претендующие на еврокубки, могут быть недовольны, но правила едины для всех. Чтобы играть в Лиге чемпионов, ты должен быть в тройке в конце всего сезона. Не думаю, что кого-то бы признали чемпионом, если «Тур де Франс» остановили на 12-м этапе.

Напомним, после 28 туров «Лион» идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

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