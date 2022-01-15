Президент «Лилля» заявил, что клуб не отпустит Ботмана зимой

Президент «Лилля» заявил Оливье Летанг заявил, что клуб не собирается продавать защитника Свена Ботмана в зимнее трансферное окно.

«Свен Ботман остается в нашей команде до конца сезона. Он не покинет клуб», — цитирует Летанга L'Equipe.

Нынешний контракт 21-летний нидерландского игрока с «Лиллем» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Ботман сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.