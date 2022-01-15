Президент «Лилля» заявил, что клуб не отпустит Ботмана зимой
Президент «Лилля» заявил Оливье Летанг заявил, что клуб не собирается продавать защитника Свена Ботмана в зимнее трансферное окно.
«Свен Ботман остается в нашей команде до конца сезона. Он не покинет клуб», — цитирует Летанга L'Equipe.
Нынешний контракт 21-летний нидерландского игрока с «Лиллем» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 28 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Ботман сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|14
|5
|1
|40-18
|47
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|19
|10
|6
|3
|27-15
|36
|
4
|Ренн
|20
|9
|4
|7
|34-19
|31
|
5
|Монпелье
|19
|9
|4
|6
|33-24
|31
|
6
|Ланс
|20
|8
|6
|6
|34-28
|30
|
7
|Монако
|20
|8
|6
|6
|29-23
|30
|
8
|Страсбур
|19
|8
|5
|6
|36-24
|29
|
9
|Нант
|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
10
|Лилль
|19
|7
|7
|5
|26-26
|28
|
11
|Лион
|19
|6
|8
|5
|27-27
|26
|
12
|Анже
|19
|6
|7
|6
|26-27
|25
|
13
|Брест
|20
|6
|7
|7
|26-31
|25
|
14
|Реймс
|20
|5
|9
|6
|22-22
|24
|
15
|Клермон Фут
|19
|4
|6
|9
|20-32
|18
|
16
|Труа
|19
|4
|5
|10
|18-28
|17
|
17
|Бордо
|20
|3
|8
|9
|30-44
|17
|
18
|Лорьян
|19
|3
|7
|9
|15-31
|16
|
19
|Метц
|20
|3
|7
|10
|23-41
|16
|
20
|Сент-Этьен
|19
|2
|6
|11
|17-40
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|23:00
|
Ницца – Нант
|2 : 1
|15.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|- : -
|15.01
|23:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|16.01
|15:00
|
Ренн – Бордо
|- : -
|16.01
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|16.01
|17:00
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|16.01
|17:00
|
Реймс – Метц
|- : -
|16.01
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|16.01
|19:05
|
Труа – Лион
|- : -
|16.01
|22:45
|
Марсель – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|П
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4
Новости