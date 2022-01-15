«Марселю» запретили регистрировать новых футболистов до лета 2023 года

ФИФА запретила «Марселю» регистрировать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон, информирует L'Equipe. Эта мера вступит в силу летом и не повлияет на текущее зимнее трансферное окно.

«Марсель» хочет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В пятницу полузащитник «Марселя» Папа Гуйе не попал в заявку сборной Сенегала на матч второго тура Кубка африканских наций против команды Гвинеи (0:0).

22-летний футболист был отстранен ФИФА на время расследования его трансфера летом 2020 года, когда он на правах свободного агента перешел в английский «Уотфорд», но через 17 часов был продан в «Марсель».

Теперь «Марсель» должен выплатить английскому клубу компенсацию в размере 2,5 миллиона евро. «Уотфорд» хочет получить 10 миллионов и намерен подть апелляцию в CAS.

Гуйе в этом сезоне провел за «Марсель» 22 матча во всех турнирах, в которых отда одну результативную передачу.