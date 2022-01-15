«Марселю» запретили регистрировать новых футболистов до лета 2023 года
ФИФА запретила «Марселю» регистрировать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон, информирует L'Equipe. Эта мера вступит в силу летом и не повлияет на текущее зимнее трансферное окно.
«Марсель» хочет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В пятницу полузащитник «Марселя» Папа Гуйе не попал в заявку сборной Сенегала на матч второго тура Кубка африканских наций против команды Гвинеи (0:0).
22-летний футболист был отстранен ФИФА на время расследования его трансфера летом 2020 года, когда он на правах свободного агента перешел в английский «Уотфорд», но через 17 часов был продан в «Марсель».
Теперь «Марсель» должен выплатить английскому клубу компенсацию в размере 2,5 миллиона евро. «Уотфорд» хочет получить 10 миллионов и намерен подть апелляцию в CAS.
Гуйе в этом сезоне провел за «Марсель» 22 матча во всех турнирах, в которых отда одну результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|14
|5
|1
|40-18
|47
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|19
|10
|6
|3
|27-15
|36
|
4
|Ренн
|20
|9
|4
|7
|34-19
|31
|
5
|Монпелье
|19
|9
|4
|6
|33-24
|31
|
6
|Ланс
|20
|8
|6
|6
|34-28
|30
|
7
|Монако
|20
|8
|6
|6
|29-23
|30
|
8
|Страсбур
|19
|8
|5
|6
|36-24
|29
|
9
|Нант
|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
10
|Лилль
|19
|7
|7
|5
|26-26
|28
|
11
|Лион
|19
|6
|8
|5
|27-27
|26
|
12
|Анже
|19
|6
|7
|6
|26-27
|25
|
13
|Брест
|20
|6
|7
|7
|26-31
|25
|
14
|Реймс
|20
|5
|9
|6
|22-22
|24
|
15
|Клермон Фут
|19
|4
|6
|9
|20-32
|18
|
16
|Труа
|19
|4
|5
|10
|18-28
|17
|
17
|Бордо
|20
|3
|8
|9
|30-44
|17
|
18
|Лорьян
|19
|3
|7
|9
|15-31
|16
|
19
|Метц
|20
|3
|7
|10
|23-41
|16
|
20
|Сент-Этьен
|19
|2
|6
|11
|17-40
|12
|14.01
|23:00
|
Ницца – Нант
|2 : 1
|15.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|- : -
|15.01
|23:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|16.01
|15:00
|
Ренн – Бордо
|- : -
|16.01
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|16.01
|17:00
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|16.01
|17:00
|
Реймс – Метц
|- : -
|16.01
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|16.01
|19:05
|
Труа – Лион
|- : -
|16.01
|22:45
|
Марсель – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|П
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4