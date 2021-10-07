Рами надеется, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч»

Защитник «Труа» Адиль Рами поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я большой фанат Мбаппе и искренне надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч». Рад, что он остался в «ПСЖ».

Это хорошо для него, потому что игра с Месси доставит ему удовольствие. Если Килиан поймет, как ему следует откликаться на передачи Лионеля, у всех будут большие проблемы. Месси знает, как отдавать пасы в подходящий момент", — приводит слова Рами пресс-служба французской лиги.

В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач.