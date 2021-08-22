Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о трансферах «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как «ПСЖ» сейчас обновляет состав, мы очень внимательно изучим, как это соотносится с правилами УЕФА.

Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о «ПСЖ», но они уже сделали много трансферов.

Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма», — приводит слова Хайнера Bild.

Летом 2021 года в «ПСЖ» в качестве свободного агента перешли Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум.

Также клуб приобрел у «Интера» Ашрафа Хакими. Сообщалось, что сумма сделки составила 70 миллионов евро.