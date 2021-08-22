Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Президент «Баварии» — о трансферах «ПСЖ»: «Все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей»

16:29
Теги:

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о трансферах «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как «ПСЖ» сейчас обновляет состав, мы очень внимательно изучим, как это соотносится с правилами УЕФА.

Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о «ПСЖ», но они уже сделали много трансферов.

Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма», — приводит слова Хайнера Bild.

Летом 2021 года в «ПСЖ» в качестве свободного агента перешли Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум.

Также клуб приобрел у «Интера» Ашрафа Хакими. Сообщалось, что сумма сделки составила 70 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 2
Краснодар 0
1-й тайм

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bayern-muenchen/bayern-boss-herbert-hainer-bei-bild-im-tv-definitiv-nagelsmann-erfuellt-seinen-v-77454552.sport.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Диетолог назвала способ снизить уровень холестерина без лекарств
Кому из знаков зодиака принесет удачу ретроградный Уран
Многодетный священник накачал прихожанку успокоительным и изнасиловал
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд