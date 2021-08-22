Президент «Баварии» — о трансферах «ПСЖ»: «Все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о трансферах «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
«Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как «ПСЖ» сейчас обновляет состав, мы очень внимательно изучим, как это соотносится с правилами УЕФА.
Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о «ПСЖ», но они уже сделали много трансферов.
Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма», — приводит слова Хайнера Bild.
Летом 2021 года в «ПСЖ» в качестве свободного агента перешли Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум.
Также клуб приобрел у «Интера» Ашрафа Хакими. Сообщалось, что сумма сделки составила 70 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bayern-muenchen/bayern-boss-herbert-hainer-bei-bild-im-tv-definitiv-nagelsmann-erfuellt-seinen-v-77454552.sport.html
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