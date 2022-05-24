Стало известно, о чем общались Мбаппе и Саркози

Саркози поставил перед Мбаппе задачу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Стали известны некоторые подробности общения между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и бывшим президентом Франции Николя Саркози. Экс-глава государства советовал футболисту остаться в парижском клубе, сообщает RMC Sport.

«Вы не выиграли Лигу чемпионов с «ПСЖ». А «Реал» брал этот трофей 13 раз. Пусть это будет главный вызов для вас», — объяснял свою позицию Саркози.

21 мая парижский клуб объявил о продлении контракта с 23-летним французом до 2025 года. Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры с «Реалом».

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.