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Сегодня, 17:23

Почеттино до конца месяца должен быть уволен с поста главного тренера «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино должен быть уволен со своего поста. Об этом решении будет объявлено до конца месяца, сообщает Le Parisien.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что на следующей неделе будет объявлено обо всех изменениях в клубе.

Владелец «ПСЖ», эмир Катара, ведет переговоры непосредственно с Зинедином Зиданом. В прошлом декабре Зинедин уже отказался от предложенной работы, в надежде возглавить сборную Франции, однако за полгода его позиция смягчилась.

Ранее также поступала информация о других кандидатах на замену Почеттино. Среди них: Йоахим Лев, Антонио Конте и Тиагу Мотта.

Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
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8.08 18:00
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Виссам Бен-Йеддер

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Монако

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Лион

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П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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