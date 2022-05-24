Почеттино до конца месяца должен быть уволен с поста главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино должен быть уволен со своего поста. Об этом решении будет объявлено до конца месяца, сообщает Le Parisien.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что на следующей неделе будет объявлено обо всех изменениях в клубе.

Владелец «ПСЖ», эмир Катара, ведет переговоры непосредственно с Зинедином Зиданом. В прошлом декабре Зинедин уже отказался от предложенной работы, в надежде возглавить сборную Франции, однако за полгода его позиция смягчилась.

Ранее также поступала информация о других кандидатах на замену Почеттино. Среди них: Йоахим Лев, Антонио Конте и Тиагу Мотта.