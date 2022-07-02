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«ПСЖ» не заинтересован в Криштиану Роналду, «Челси» ведет работу по трансферу нападающего

Представители Криштиану Роналду вышли на контакт с «ПСЖ» и «Челси»
Иван Шитик
Корреспондент
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Представители нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выходили на «ПСЖ» с предложение осуществить трансфер игрока. Однако французский клуб не заинтересован в 37-летнем португальце, сообщает The Athletic.

Однако в этом направлении работу активизировал «Челси». Правда, до конкретных переговоров пока не доходило.

Ранее Роналду обратился к английскому футбольному клубу с просьбой не препятствовать его переходу в другую команду, если поступит подходящее предложение по трансферу.

Португалец не желает оставаться в «МЮ», так как по итогам прошлого сезона команда не завоевала путевку в Лигу чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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