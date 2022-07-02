«ПСЖ» не заинтересован в Криштиану Роналду, «Челси» ведет работу по трансферу нападающего
Представители нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выходили на «ПСЖ» с предложение осуществить трансфер игрока. Однако французский клуб не заинтересован в 37-летнем португальце, сообщает The Athletic.
Однако в этом направлении работу активизировал «Челси». Правда, до конкретных переговоров пока не доходило.
Ранее Роналду обратился к английскому футбольному клубу с просьбой не препятствовать его переходу в другую команду, если поступит подходящее предложение по трансферу.
Португалец не желает оставаться в «МЮ», так как по итогам прошлого сезона команда не завоевала путевку в Лигу чемпионов.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.
Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0-0
|0
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14
|Анже
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|0-0
|0
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15
|Труа
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|0
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16
|Лорьян
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
|0
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18
|Тулуза
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|0-0
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19
|Аяччо
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|0-0
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
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|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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