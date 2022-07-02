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Сегодня, 16:57

«Лион» планирует приобрести защитника «Аякса» Тальяфико

Алексей Еремин
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«Лион» ланирует приобрести защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, информирует L'equipe.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист уйдет из голландского клуба по окончании сезона.

По информации источника, французский клуб рассматривает подписание Тальяфико как приоритетный вариант. Ранее «Лион» хотел подписать Тирелла Маласию, однако защитник решил перейти в «Манчестер Юнайтед». После неудачных переговоров с голландцем, французский клуб планирует приобрести Тальяфико.

В сезоне-2021/22 Тальяфико забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 27 матчах за «Аякс».

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-nicolas-tagliafico-ajax-amsterdam-nouvelle-cible-de-l-ol/1341575
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