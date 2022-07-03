Тудор прибыл во Францию для подписания контракта с «Марселем»
Хорватский специалист Игор Тудор прилетел в Марсель, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 44-летний хорват приземлился во французском городе, чтобы подписать контракт с «Марселем». Сообщается, что соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Клуб объявит о новом тренере в понедельник.
Тудор тренировал «Верону» с сентября 2021 года по май 2022 года. Под его руководством команда заняла 9-е место в чемпионате Италии.
В пятницу, 1 июля «Марсель» объявил об отставке Хорхе Сампаоли, который возглавлял провансальцев с марта 2021 года.
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|Труа
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16
|Лорьян
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
|0
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
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|00:00
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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