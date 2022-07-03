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Сегодня, 03:54

Тудор прибыл во Францию для подписания контракта с «Марселем»

Сергей Разин
корреспондент
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Хорватский специалист Игор Тудор прилетел в Марсель, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 44-летний хорват приземлился во французском городе, чтобы подписать контракт с «Марселем». Сообщается, что соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Клуб объявит о новом тренере в понедельник.

Тудор тренировал «Верону» с сентября 2021 года по май 2022 года. Под его руководством команда заняла 9-е место в чемпионате Италии.

В пятницу, 1 июля «Марсель» объявил об отставке Хорхе Сампаоли, который возглавлял провансальцев с марта 2021 года.

Игор Тудор
ФК Марсель
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