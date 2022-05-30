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Сегодня, 10:28

Неймар рассказал, что Месси все еще не адаптировался в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал, что нападающему Лионелю Месси все еще сложно адаптироваться в парижском клубе. Аргентинец играет в лиге 1 с лета 2021 года.

«Месси провел много лет в «Барселоне», ему сложно адаптироваться. Команду и город менять непросто. К тому же он приехал не один, а с семьей. Язык здесь тоже другой. Очень много отвлекающих моментов.

У «ПСЖ» другой стиль, а многие игроки команды не понимают, как играет Месси, все это вредит. Лео, Килиан и я — игроки, которых всегда судят по уровню игры, статистике и выигранным трофеям. Оценивают все», — цитирует Неймара Canal Football Club.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 34 матча, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач во всех турнирах.

34-летний аргентинец не был включен в символическую сборную по итогам чемпионата Франции.

Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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Лион

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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Метц

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