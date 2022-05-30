Неймар рассказал, что Месси все еще не адаптировался в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал, что нападающему Лионелю Месси все еще сложно адаптироваться в парижском клубе. Аргентинец играет в лиге 1 с лета 2021 года.

«Месси провел много лет в «Барселоне», ему сложно адаптироваться. Команду и город менять непросто. К тому же он приехал не один, а с семьей. Язык здесь тоже другой. Очень много отвлекающих моментов.

У «ПСЖ» другой стиль, а многие игроки команды не понимают, как играет Месси, все это вредит. Лео, Килиан и я — игроки, которых всегда судят по уровню игры, статистике и выигранным трофеям. Оценивают все», — цитирует Неймара Canal Football Club.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 34 матча, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач во всех турнирах.

34-летний аргентинец не был включен в символическую сборную по итогам чемпионата Франции.