Полузащитник «ПСЖ» Гей может вернуться в «Эвертон»
Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей близок к переходу в «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, английский клуб находится на начальной стадии переговоров по трансферу 32-летнего сенегальца, однако парижане хотят продать футболиста как можно скорее.
Гей уже выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год, после чего перешел в «ПСЖ».
В прошлом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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|Монако
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4
|Ренн
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|0-0
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
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|0-0
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15
|Труа
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|0-0
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0
|0-0
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18
|Тулуза
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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