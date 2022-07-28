Полузащитник «ПСЖ» Гей может вернуться в «Эвертон»

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей близок к переходу в «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб находится на начальной стадии переговоров по трансферу 32-летнего сенегальца, однако парижане хотят продать футболиста как можно скорее.

Гей уже выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год, после чего перешел в «ПСЖ».

В прошлом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.