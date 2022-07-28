«Марсель» уверен, что сможет подписать защитника Салибу
Марсель оптимистично настроен на подписание защитника «Арсенала» Вильяма Салибы, сообщает L'Equipe
По данным источника, президент «Марселя» Пабло Лонгория встречался с агентом 21-летнего игрока и считает, что футболист вернется в команду лиги 1.
Защитник находится в «Арсенале» с лета 2019 года. За это время он играл в аренде в «Сент-Этьене», «Ницце» и «Марселе».
В сезоне-2021/22 Салиба провел 36 матчей в лиге 1 за «Марсель».
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15
|Труа
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|0
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16
|Лорьян
|0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
|0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
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|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
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Марсель – Реймс
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