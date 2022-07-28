«Марсель» уверен, что сможет подписать защитника Салибу

Марсель оптимистично настроен на подписание защитника «Арсенала» Вильяма Салибы, сообщает L'Equipe

По данным источника, президент «Марселя» Пабло Лонгория встречался с агентом 21-летнего игрока и считает, что футболист вернется в команду лиги 1.

Защитник находится в «Арсенале» с лета 2019 года. За это время он играл в аренде в «Сент-Этьене», «Ницце» и «Марселе».

В сезоне-2021/22 Салиба провел 36 матчей в лиге 1 за «Марсель».