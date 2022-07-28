Агилар прокомментировал продление контракта с «Монако»

Защитник «Монако» Рубен Агилар рад продлению контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

«Я очень рад, что выдалась возможность растянуть на чуть больше свое приключение в составе «Монако» и продолжить выступать за клуб, который мне хочется поблагодарить за то доверие, которое было мне оказано. Для меня здесь начинается уже четвертый сезон, и мне хотелось бы продолжать помогать команде и заряжать своих партнеров на новые свершения», — цитирует пресс-служба клуба Агилара.

29-летний француз с 2019 года выступает за «Монако», в который перешел из «Монпелье».