Полузащитник «Марселя» Жерсон близок к возвращению в «Фламенго»

Полузащитник «Марселя» Жерсон близок к возвращению в «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, 25-летний футболист уже согласовал контракт с клубом до 2027 года. Трансфер может состояться в январе 2023 года.

Жерсон перешел из «Фламенго» в «Марсель» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола в 13 матчах за французскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 18 миллионов евро.