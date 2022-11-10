Головин вошел в команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила восьмую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с рейтингом 82 OVR получил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. 26-летний россиянин забил победный гол в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (2:0).

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — 92 OVR. 30-летний египтянин оформил дубль и принес «красным» победу над «Тоттенхэмом» (2:1).

Entramos en la recta final antes del par?n internacional y las ligas nacionales se calientan ? #TOTW 8?? ya est? disponible en #FUT en #FIFA23 ? pic.twitter.com/YbuE8OIUry — EA SPORTS FIFA ESP (@EASPORTSEsp) November 9, 2022

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 9 ноября.