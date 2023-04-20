Полузащитник «Марселя» Гендузи может вернуться в АПЛ

Хавбек «Марселя» Маттео Гендузи привлек внимание клубов АПЛ, сообщает L'Equipe.

По информации источника, интерес к 24-летнему французу проявляют «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Высока вероятность, что в конце сезона он покинет «Марсель». Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Гендузи уже выступал в АПЛ — с 2018 по 2022 годы он принадлежал лондонскому «Арсеналу».