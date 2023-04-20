Полузащитник «Марселя» Гендузи может вернуться в АПЛ
Хавбек «Марселя» Маттео Гендузи привлек внимание клубов АПЛ, сообщает L'Equipe.
По информации источника, интерес к 24-летнему французу проявляют «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Высока вероятность, что в конце сезона он покинет «Марсель». Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.
Гендузи уже выступал в АПЛ — с 2018 по 2022 годы он принадлежал лондонскому «Арсеналу».
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|5
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|72
|
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|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|
3
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|
4
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
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|
5
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|31
|16
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|55
|
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|
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|50
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|47
|
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|
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|45
|
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|7
|12
|33-42
|43
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|
15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|
19
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|
20
|Анже
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|3
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|21.04
|22:00
|
Анже – ПСЖ
|- : -
|22.04
|18:00
|
Осер – Лилль
|- : -
|22.04
|22:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|23.04
|14:00
|
Реймс – Страсбур
|- : -
|23.04
|16:00
|
Аяччо – Брест
|- : -
|23.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|- : -
|23.04
|16:00
|
Нант – Труа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|23.04
|18:05
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Монпелье – Ренн
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|23.04
|21:45
|
Лион – Марсель
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ЖК
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|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|26
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|25
|2
|2
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