Гальтье уверен, что будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье уверен в том, что продолжит тренировать парижскую команду на следующий сезон.

«Мы работаем над архитектурой состава на следующий сезон, над изменениями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду. Мы занимались этим в течение нескольких недель, а на прошлой неделе мы делали это еще детальнее. Уверен ли я, что останусь на следующий сезон? Я планирую быть тренером «ПСЖ» в следующем сезоне», — цитирует Гальтье RMC.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер «ПСЖ» намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.