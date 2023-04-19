Гальтье может грозить три года тюрьмы за расистские высказывания

Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания, сообщает RMC Sport.

По данным источника, следователи опросили президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривера. В ближайшее время показания дадут и другие руководители клуба. Если обвинения будут доказаны, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до 3 лет и штраф в размере 45 000 евро.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер «ПСЖ» намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.

Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование.