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Сегодня, 14:31

Гальтье может грозить три года тюрьмы за расистские высказывания

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press

Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания, сообщает RMC Sport.

По данным источника, следователи опросили президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривера. В ближайшее время показания дадут и другие руководители клуба. Если обвинения будут доказаны, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до 3 лет и штраф в размере 45 000 евро.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер «ПСЖ» намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.

Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование.

Кристоф Гальтье. «В нашей команде не может быть столько чернокожих и мусульман». Расистский скандал может похоронить карьеру тренера «ПСЖ» Гальтье

Источник: RMC Sport
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 23 3 5 73-30 72
2
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
3
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
4
 Монако 31 18 7 6 66-43 61
5
 Лилль 31 16 7 8 56-39 55
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 31 8 8 15 29-52 32
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 31 3 5 23 24-66 14
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21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 - : -
22.04 18:00
Осер – Лилль
 - : -
22.04 22:00
Ланс – Монако
 - : -
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 - : -
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 - : -
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
23.04 16:00
Нант – Труа
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Ницца – Клермон Фут
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Реймс

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