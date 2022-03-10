«Атлетико» лидирует в гонке за подписание Камара. Полузащитник «Марселя» станет свободным агентом летом

Полузащитник «Марселя» Камара может перейти в «Атлетико» летом

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» Бубакара Камара, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, мадридский клуб лидирует в гонке за подписание 22-летнего француза. При этом стороны достигли устного соглашения.

Отмечается, что «Атлетико» сделал предложение «Марселю» о переходе полузащитника в последние часы зимнего трансферного окна, но получили отказ.

Также Камара интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Камара принял участие в 33 матчах за «Марсель» и забил 1 мяч. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 25 миллионов евро.