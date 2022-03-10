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Сегодня, 10:51

«Атлетико» лидирует в гонке за подписание Камара. Полузащитник «Марселя» станет свободным агентом летом

Полузащитник «Марселя» Камара может перейти в «Атлетико» летом
Карен Саркисян
Корреспондент

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» Бубакара Камара, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, мадридский клуб лидирует в гонке за подписание 22-летнего француза. При этом стороны достигли устного соглашения.

Отмечается, что «Атлетико» сделал предложение «Марселю» о переходе полузащитника в последние часы зимнего трансферного окна, но получили отказ.

Также Камара интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Камара принял участие в 33 матчах за «Марсель» и забил 1 мяч. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a1692579701301094714-latletico-de-madrid-en-pole-position-pour-boubacar-kamara-mais
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2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
7
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
8
 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
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 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
17
 Сент-Этьен 27 6 7 14 28-50 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
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 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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Лилль – Сент-Этьен
 - : -
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
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12.03 23:00
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 - : -
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
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Лион – Ренн
 - : -
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Брест – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер

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Монако

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Гаэтан Лаборд

Ренн

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П
Кильян Мбаппе

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ПСЖ

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Димитри Пайет

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Лионель Месси

ПСЖ

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Клермон Фут

 23 2 4
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