Агент Селюк: «Месси может играть либо в «Барселоне», либо в «Ман Сити»

Агент Селюк объяснил, почему у Месси не получается проявить себя в «ПСЖ»

Агент Дмитрий Селюк объяснил, почему у Лионеля Месси не получается проявить себя в полной мере в «ПСЖ».

— Месси, в отличие от Роналду, игрок одной команды?

— Когда только пошли разговоры о его уходе в «ПСЖ», я считал, что ему не стоило этого делать. В какой-то степени «Барса» не очень красиво с ним поступила, избавилась от него. Но для меня всегда было очевидно, что Месси — это «Барселона» и наоборот.

— Так вы Роналду теперь ставите повыше Месси?

— Ни в коем случае. Для меня Месси — номер один. По своим футбольным качествам это игрок с другой планеты. Меня в этом сложно переубедить.

— Почему у Месси не получается в «ПСЖ»?

— Не его команда. В стиле той звездной «Барселоны» сейчас играет только «Манчестер Сити». Вот и все. В других клубах Лео приходится выполнять другие функции, покрывать иной объем. Партнеры не т. е. Не та философия. Месси все равно великий игрок на все времена, способен отдать гениальную передачу. Но команда, увы, не его.

— Перебор звезд?

— Я не поклонник Неймара. Считаю, если ты берешь в команду Месси, то должен строить игру вокруг него. А так, получается, одновременно на поле выходят Месси, Неймар, Мбаппе...

— Чем же вас не устраивает Неймар?

— Неоправданным дриблингом, частыми падениями. В «ПСЖ» чересчур много звезд, которые тянут одеяло на себя. А кто будет таскать рояль? Один только Верратти?