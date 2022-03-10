Агент Селюк: «Месси может играть либо в «Барселоне», либо в «Ман Сити»
Агент Дмитрий Селюк объяснил, почему у Лионеля Месси не получается проявить себя в полной мере в «ПСЖ».
— Месси, в отличие от Роналду, игрок одной команды?
— Когда только пошли разговоры о его уходе в «ПСЖ», я считал, что ему не стоило этого делать. В какой-то степени «Барса» не очень красиво с ним поступила, избавилась от него. Но для меня всегда было очевидно, что Месси — это «Барселона» и наоборот.
— Так вы Роналду теперь ставите повыше Месси?
— Ни в коем случае. Для меня Месси — номер один. По своим футбольным качествам это игрок с другой планеты. Меня в этом сложно переубедить.
— Почему у Месси не получается в «ПСЖ»?
— Не его команда. В стиле той звездной «Барселоны» сейчас играет только «Манчестер Сити». Вот и все. В других клубах Лео приходится выполнять другие функции, покрывать иной объем. Партнеры не т. е. Не та философия. Месси все равно великий игрок на все времена, способен отдать гениальную передачу. Но команда, увы, не его.
— Перебор звезд?
— Я не поклонник Неймара. Считаю, если ты берешь в команду Месси, то должен строить игру вокруг него. А так, получается, одновременно на поле выходят Месси, Неймар, Мбаппе...
— Чем же вас не устраивает Неймар?
— Неоправданным дриблингом, частыми падениями. В «ПСЖ» чересчур много звезд, которые тянут одеяло на себя. А кто будет таскать рояль? Один только Верратти?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|
2
|Ницца
|27
|15
|5
|7
|38-21
|49
|
3
|Марсель
|27
|13
|8
|6
|39-25
|47
|
4
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|
5
|Страсбур
|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|
6
|Нант
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|
8
|Лилль
|27
|11
|9
|7
|37-35
|42
|
9
|Монако
|27
|11
|8
|8
|40-29
|41
|
10
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|
11
|Монпелье
|27
|11
|4
|12
|41-40
|37
|
12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|
13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|
14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|
15
|Клермон Фут
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|
16
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|
17
|Сент-Этьен
|27
|6
|7
|14
|28-50
|25
|
18
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|
19
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|
20
|Бордо
|27
|4
|10
|13
|38-65
|22
|11.03
|23:00
|
Лилль – Сент-Этьен
|- : -
|12.03
|19:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|12.03
|23:00
|
Труа – Нант
|- : -
|13.03
|15:00
|
ПСЖ – Бордо
|- : -
|13.03
|17:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|13.03
|17:00
|
Метц – Ланс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|13.03
|19:05
|
Лион – Ренн
|- : -
|13.03
|22:45
|
Брест – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Гаэтан Лаборд
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0