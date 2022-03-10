Мбаппе обошел Ибрагимовича по голам за «ПСЖ». Теперь он второй в списке бомбардиров в истории клуба

«ПСЖ» проиграл «Реалу» (1:3) в ответном мачте 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в составе парижан забил нападающий Кильян Мбаппе.

Теперь на счету 23-летнего француза 157 голов в составе парижской команды во всех турнирах. Он вышел на второе место в истории клуба по этому показателю.

Мбаппе опередил Златана Ибрагимовича, который забил в футболке «ПСЖ» 156 голов. Швед выступал за парижан с 2012 по 2016 год.

Лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» остается Эдинсон Кавани, который забил 200 мячей.