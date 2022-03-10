Мбаппе обошел Ибрагимовича по голам за «ПСЖ». Теперь он второй в списке бомбардиров в истории клуба
Мбаппе обошел Ибрагимовича по голам за «ПСЖ»
«ПСЖ» проиграл «Реалу» (1:3) в ответном мачте 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в составе парижан забил нападающий Кильян Мбаппе.
Теперь на счету 23-летнего француза 157 голов в составе парижской команды во всех турнирах. Он вышел на второе место в истории клуба по этому показателю.
Мбаппе опередил Златана Ибрагимовича, который забил в футболке «ПСЖ» 156 голов. Швед выступал за парижан с 2012 по 2016 год.
Лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» остается Эдинсон Кавани, который забил 200 мячей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|
2
|Ницца
|27
|15
|5
|7
|38-21
|49
|
3
|Марсель
|27
|13
|8
|6
|39-25
|47
|
4
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|
5
|Страсбур
|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|
6
|Нант
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|
8
|Лилль
|27
|11
|9
|7
|37-35
|42
|
9
|Монако
|27
|11
|8
|8
|40-29
|41
|
10
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|
11
|Монпелье
|27
|11
|4
|12
|41-40
|37
|
12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|
13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|
14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|
15
|Клермон Фут
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|
16
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|
17
|Сент-Этьен
|27
|6
|7
|14
|28-50
|25
|
18
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|
19
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|
20
|Бордо
|27
|4
|10
|13
|38-65
|22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.03
|23:00
|
Лилль – Сент-Этьен
|- : -
|12.03
|19:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|12.03
|23:00
|
Труа – Нант
|- : -
|13.03
|15:00
|
ПСЖ – Бордо
|- : -
|13.03
|17:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|13.03
|17:00
|
Метц – Ланс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|13.03
|19:05
|
Лион – Ренн
|- : -
|13.03
|22:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Гаэтан Лаборд
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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