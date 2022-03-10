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Сегодня, 07:21

Мбаппе обошел Ибрагимовича по голам за «ПСЖ». Теперь он второй в списке бомбардиров в истории клуба

Мбаппе обошел Ибрагимовича по голам за «ПСЖ»
Евгений Козинов
Корреспондент
Кильян Мбаппе.
Фото Instagram

«ПСЖ» проиграл «Реалу» (1:3) в ответном мачте 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в составе парижан забил нападающий Кильян Мбаппе.

Теперь на счету 23-летнего француза 157 голов в составе парижской команды во всех турнирах. Он вышел на второе место в истории клуба по этому показателю.

Мбаппе опередил Златана Ибрагимовича, который забил в футболке «ПСЖ» 156 голов. Швед выступал за парижан с 2012 по 2016 год.

Лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» остается Эдинсон Кавани, который забил 200 мячей.

Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Эдинсон Кавани
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
7
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
8
 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
17
 Сент-Этьен 27 6 7 14 28-50 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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38 тур
11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 - : -
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 - : -
12.03 23:00
Труа – Нант
 - : -
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
13.03 19:05
Лион – Ренн
 - : -
13.03 22:45
Брест – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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