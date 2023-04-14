Полиция проводит обыски в офисе «Ниццы» по делу по обвинению Гальтье в расизме

Полиция проводит обыски в офисе футбольного клуба «Ницца» в связи с обвинениями против главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье в расизме, сообщает France Press.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман.

Прокуратура Ниццы в пятницу начала предварительное расследование по подозрению в «дискриминации на основании предполагаемой расовой или религиозной принадлежности» после обвинений в адрес французского специалиста.

Гальтье работает в «ПСЖ» с лета 2022 года.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 69 очков за 30 туров. В текущем сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала турнира.