Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:00

Чемпионат Франции: «ПСЖ» — «Ланс», «Монако» — «Лорьян» и другие матчи 31-го тура

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
31-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 31-й тур
14 апр, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Лион
Франция. Лига 1. 31-й тур
15 апр, 18:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Реймс
Франция. Лига 1. 31-й тур
15 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ланс
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 14:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Монпелье
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Нант
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Ницца
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Анже
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 16:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Аяччо
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Лорьян
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 21:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Труа

Расписание всех матчей чемпионата Франции по этой ссылке //
Турнирная таблица — здесь

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Получится ли у «Монако» набрать три очка и приблизиться к топ-3 лиги 1? На победу команды Александра Головина в предстоящем матче с «Лорьяном» можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех аутсайдера — за 7.00 (11%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).   
Информация об организаторе Мероприятия и правилах его проведения, количестве бонусов по результатам Мероприятия, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения Мероприятия с 20.04.2022 г. по 10.01.2024 г.  
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте www.fon.bet. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
МИД России запретил въезд в страну канадским фигуристкам Дюамель и Вертью
Минтруд назвал самые перспективные вакансии на российском рынке труда
С Бузовой требуют взыскать $1 млн в связи с отказом рекламировать вино
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макдэвид: «Мы довольны игрой «Эдмонтона» в преддверии самого важного времени года»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 70-29 69
2
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
3
 Марсель 30 18 7 5 54-29 61
4
 Монако 30 17 7 6 63-42 58
5
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
6
 Ренн 30 15 5 10 48-33 50
7
 Лион 30 13 8 9 47-33 47
8
 Реймс 30 11 14 5 40-29 47
9
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
10
 Лорьян 30 12 9 9 42-40 45
11
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
12
 Тулуза 30 11 5 14 46-52 38
13
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
14
 Нант 30 6 13 11 32-42 31
15
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
16
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
17
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.04 22:00
Тулуза – Лион
 - : -
15.04 18:00
Ренн – Реймс
 - : -
15.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
16.04 14:00
Лилль – Монпелье
 - : -
16.04 16:00
Осер – Нант
 - : -
16.04 16:00
Брест – Ницца
 - : -
16.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
16.04 16:00
Страсбур – Аяччо
 - : -
16.04 18:05
Монако – Лорьян
 - : -
16.04 21:45
Марсель – Труа
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 18
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 14
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 23 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 24 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости