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Покеттино сообщил о переговорах «ПСЖ» с Мбаппе

20:42
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал, что парижский клуб ведет переговоры с форвардом Килианом Мбаппе о продлении контракта.

«Слухи вокруг Мбаппе — мы уже привыкли к этому. Главное, что Килиан молчит, он сосредоточен на команде и достижениях. Килиан очень зрелый, несмотря на свой возраст. Клуб и игрок пытаются прийти к соглашению, чтобы Мбаппе остался с нами надолго. Мы работаем над этим», — цитирует Покеттино Goal.com.

Контракт 22-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне Мбаппе провел 26 матчей в лиге 1, отметившись 20 голами и 6 результативными передачами.

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