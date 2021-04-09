Покеттино сообщил о переговорах «ПСЖ» с Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал, что парижский клуб ведет переговоры с форвардом Килианом Мбаппе о продлении контракта.
«Слухи вокруг Мбаппе — мы уже привыкли к этому. Главное, что Килиан молчит, он сосредоточен на команде и достижениях. Килиан очень зрелый, несмотря на свой возраст. Клуб и игрок пытаются прийти к соглашению, чтобы Мбаппе остался с нами надолго. Мы работаем над этим», — цитирует Покеттино Goal.com.
Контракт 22-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне Мбаппе провел 26 матчей в лиге 1, отметившись 20 голами и 6 результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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