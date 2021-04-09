«Монако» сыграет с «Лионом» в четвертьфинале Кубка Франции
В пятницу, 9 апреля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции.
«Лион» — «Монако»
«ПСЖ» — «Анже»
«Кан-Руссийон» — «Монпелье»
«Рюмийи-Вальер» — «Тулуза»
Четвертьфинальные матчи пройдут 20 и 21 апреля.
Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю