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«Монако» сыграет с «Лионом» в четвертьфинале Кубка Франции

22:17
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В пятницу, 9 апреля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции.

«Лион» — «Монако»

«ПСЖ» — «Анже»

«Кан-Руссийон» — «Монпелье»

«Рюмийи-Вальер» — «Тулуза»

Четвертьфинальные матчи пройдут 20 и 21 апреля.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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